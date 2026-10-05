Женская сборная России по волейболу выступит на чемпионате мира 2027 года

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 17 0

Команда отобралась на турнир благодаря 11-му месту в мировом рейтинге FIVB.

Женская сборная России по волейболу сыграет на ЧМ-2027

Фото: © РИА Новости/Владимир Песня

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Женская сборная России по волейболу вошла в число участников чемпионата мира 2027 года, который примут США и Канада. Об этом 5 октября сообщила пресс-служба Всероссийской федерации волейбола в Telegram-канале.

Российской команде обеспечила путевку позиция в мировом рейтинге Международной федерации волейбола (FIVB). На дату объявления состава участников сборная занимает в нем 11-ю строчку.

«В понедельник, 5 октября, были объявлены все участники чемпионата мира среди женских команд, который в 2027 году примут США и Канада», — говорится в сообщении федерации.

Соревнования начнутся 20 августа и завершатся 5 сентября 2027 года. Матчи распределят между пятью городами двух стран: американскими Анахаймом, Омахой и Орландо, а также канадскими Монреалем и Квебеком.

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