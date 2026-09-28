Больше не так важна: Меган Маркл в ярости из-за реакции Уильяма на ее возвращение

The Blast: Меган Маркл в ярости из-за реакции Уильяма на ее возвращение

Меган Маркл пришла в ярость после появления официального письма, подтверждающего статус ее и принца Гарри как неработающих членов королевской семьи. По словам инсайдеров, герцогиня считает, что к появлению документа причастны принц Уильям и Кейт Миддлтон. Об этом сообщило The Blast.

Источники утверждают, что принц и принцесса Уэльские были не готовы к возвращению Гарри и Меган с детьми в Великобританию и хотели четче обозначить положение Сассексов.

«В этом заявлении нет ничего нового, но Уильям посчитал необходимым напомнить им, где проходят границы дозволенного, прежде чем что-то произойдет», — заявил инсайдер.

По его словам, Меган возмутила сложившаяся ситуация. Источник утверждает, что она «не намерена позволять дворцу отодвигать ее на второй план или относиться к ней так, будто она больше не важна, особенно со стороны Уильяма и Кейт».

Поводом для нового витка обсуждений стало письмо, выпущенное по указанию короля Карла в начале сентября. В нем подтверждалось, что Гарри и Меган остаются неработающими членами королевской семьи, а их благотворительная деятельность осуществляется в личном качестве.

Новых правил документ не вводил. Он только закрепил положение, сложившееся после отказа Гарри и Меган от исполнения королевских обязанностей в 2020 году.

Разъяснения появились после ряда запросов, поступивших на фоне возвращения Сассексов в Великобританию. Сообщалось, что супруги удивились времени публикации документа и рассчитывали узнать о нем заранее. Другие источники, связанные с королевской семьей, оспаривали утверждение о том, что пара ничего не знала до его обнародования.

На фоне разногласий Гарри и Меган намерены укреплять оставшиеся семейные связи в Великобритании и расширять собственный круг общения.

По словам инсайдера, принцесса Беатрис с семьей уже приезжала к ним, а сами Сассексы с детьми побывали в поместье Гэткомб-Парк, где живут лочь принцессы Анны Зара с супругом и тремя детьми.

Гарри и Меган вернулись в Великобританию в августе на длительный срок. Их дети Арчи и Лилибет начали обучение в местной школе. Принц также возобновил общественную деятельность в стране и начал посещать публичные мероприятия.

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