Больше не так важна: Меган Маркл в ярости из-за реакции Уильяма на ее возвращение

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 142 0

Герцогине Сассекской не нравится, что королевская семья указывает ей на ее место.

Меган Маркл разозлилась на принца Уильяма и Кейт

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Christopher Neundorf

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

The Blast: Меган Маркл в ярости из-за реакции Уильяма на ее возвращение

Меган Маркл пришла в ярость после появления официального письма, подтверждающего статус ее и принца Гарри как неработающих членов королевской семьи. По словам инсайдеров, герцогиня считает, что к появлению документа причастны принц Уильям и Кейт Миддлтон. Об этом сообщило The Blast.

Источники утверждают, что принц и принцесса Уэльские были не готовы к возвращению Гарри и Меган с детьми в Великобританию и хотели четче обозначить положение Сассексов.

«В этом заявлении нет ничего нового, но Уильям посчитал необходимым напомнить им, где проходят границы дозволенного, прежде чем что-то произойдет», — заявил инсайдер.

По его словам, Меган возмутила сложившаяся ситуация. Источник утверждает, что она «не намерена позволять дворцу отодвигать ее на второй план или относиться к ней так, будто она больше не важна, особенно со стороны Уильяма и Кейт».

Поводом для нового витка обсуждений стало письмо, выпущенное по указанию короля Карла в начале сентября. В нем подтверждалось, что Гарри и Меган остаются неработающими членами королевской семьи, а их благотворительная деятельность осуществляется в личном качестве.

Новых правил документ не вводил. Он только закрепил положение, сложившееся после отказа Гарри и Меган от исполнения королевских обязанностей в 2020 году.

Разъяснения появились после ряда запросов, поступивших на фоне возвращения Сассексов в Великобританию. Сообщалось, что супруги удивились времени публикации документа и рассчитывали узнать о нем заранее. Другие источники, связанные с королевской семьей, оспаривали утверждение о том, что пара ничего не знала до его обнародования.

На фоне разногласий Гарри и Меган намерены укреплять оставшиеся семейные связи в Великобритании и расширять собственный круг общения.

По словам инсайдера, принцесса Беатрис с семьей уже приезжала к ним, а сами Сассексы с детьми побывали в поместье Гэткомб-Парк, где живут лочь принцессы Анны Зара с супругом и тремя детьми.

Гарри и Меган вернулись в Великобританию в августе на длительный срок. Их дети Арчи и Лилибет начали обучение в местной школе. Принц также возобновил общественную деятельность в стране и начал посещать публичные мероприятия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
84.34
-0.57 95.87
-1.02
Ножницы принесут перемены: лунный календарь стрижек на октябрь 2026 для з...

Последние новости

15:15
Мошенники отняли квартиру у 101-летнего ветерана, а экспертиза признала его невменяемым
15:08
СК не исключает криминальную версию исчезновения Усольцевых
15:01
«Хочется сразу созвониться с бывшей»: Ахмедова назвала главный ред флаг у мужчин
14:50
«Если не лягу в больницу — умру»: Ахмедова рассказала о тяжелой депрессии
14:44
Не прощаемся с теплом: антициклон принесет в Москву «старое» бабье лето
14:40
«Мне по барабану»: Волочкова ответила Ахмедовой на слова о «бедолаге»

Сейчас читают

Жить станет проще: в России увеличат прожиточный минимум и МРОТ
Старые супертанкеры расходятся как горячие пирожки: платят больше, чем за новые
Брутян проверила телефон Прилучного и нашла неприличную переписку
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен