Программа форума Россия — Африка в Москве объединит четыре направления

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 19 0

Участники обсудят торговлю, технологии и гуманитарные связи, а отдельные мероприятия посвятят СМИ и молодежному сотрудничеству.

Форум Россия — Африка 2026: программа и даты

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Деловая программа Экономического и гуманитарного форума Россия — Африка, который пройдет 28–29 октября 2026 года в Москве, опубликована на официальном сайте мероприятия. Встреча будет посвящена развитию партнерства и определению направлений совместной работы на ближайшие годы.

Главная тема форума — «Вместе развиваем взаимовыгодное сотрудничество и потенциал каждой страны Африки». Советник президента РФ, заместитель председателя — ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков отметил значение саммитов 2019 и 2023 годов для укрепления российско-африканских отношений. По его словам, предстоящая встреча должна помочь перейти от обсуждений к конкретным результатам.

«В рамках деловой программы форума будут подняты самые актуальные темы развития государств, а сам форум, который состоится в третий раз, вновь станет местом не просто для заключения договоренностей, а для принятия практических решений», — подчеркнул Кобяков.

Программа разделена на четыре направления: «Суверенитет — основа устойчивого развития», «Экономика суверенного миропорядка», «Социогуманитарное сотрудничество и человеческий капитал», «Технологии и инновации для повышения качества жизни». На панельных сессиях и тематических встречах участники рассмотрят вопросы торговли, инвестиций, промышленности и передачи технологий. В повестку также включены продовольственная и энергетическая безопасность, цифровизация, медицина, образование, наука и молодежные обмены.

Отдельной частью программы станет Медиафорум Россия — Африка. Руководители информационных агентств и медиакорпораций африканских стран обсудят влияние СМИ государств глобального большинства на мировые процессы и становление независимых редакций на континенте. Среди других тем — противодействие дезинформации, формирование позитивного образа России и Африки и деколонизация медиаконтента. Мероприятия молодежной программы пройдут в МГИМО МИД России.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

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