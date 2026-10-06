Новый мировой рекорд: британец вырастил тыкву «Багиру» весом почти 1,3 тонны

Британец вырастил тыкву-рекордсмена весом почти 1,3 тонны

Житель Лимингтона в британском графстве Хэмпшир Иан Пейтон вырастил тыкву весом 1295,8 килограмма и окружностью около шести метров. Плод получил имя Багира и принес своему владельцу новый мировой рекорд, который зарегистрировала Книга рекордов Гиннесса.

Результат зафиксировали на соревновании по взвешиванию гигантских овощей в Уоргрейве, графство Беркшир. Официальный судья Книги рекордов Гиннесса Себастьян Суски подтвердил достижение.

На выращивание Багиры Пейтон потратил около двух месяцев. Ежедневно он уделял растению по пять-шесть часов и давал ему примерно 490 литров воды.

«Я знал, что тыква большая, потому что, когда я поднял ее погрузчиком, все предупреждающие огни загорелись, как рождественская елка, сигнализируя, что она слишком тяжелая», — рассказал Пейтон.

По словам британца, значительная часть работы была связана с лозами растения. Он закапывал их в землю, чтобы образовывались дополнительные корни. Это помогало тыкве получать больше питательных веществ и расти примерно на 40 сантиметров в сутки во всех направлениях.

Для Пейтона это уже второй мировой рекорд. В 2025 году он вместе с братом-близнецом Стюартом вырастил тыкву весом 1278,8 килограмма. В этот раз огородник выступал один: его брат отправился в кругосветное путешествие.

Предыдущий рекорд принадлежал американцу Трэвису Гинджеру, который в 2023 году вырастил тыкву весом 1246,9 килограмма. Багира превзошла этот результат почти на 49 килограммов и стала самой тяжелой тыквой в истории Книги рекордов Гиннесса.

После соревнования гигантский плод планируют использовать в качестве корма для коров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Книгу рекордов Гиннесса попал житель Китая, который смог проскакать 40 ступенек на макушке.

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