Скамейка запасных: Владимир Машков передает свои режиссерские задумки ученикам

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 23 0

Артист строит большие планы на стартующий театральный сезон и особую роль выделяет поддержке нового поколения постановщиков.

Видео: как Владимир Машков поддерживает молодых режиссеров

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Худрук Театра Табакова Владимир Машков передает свои задумки молодым режиссерам

Председатель Союза театральных деятелей России, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова и «Современника», народный артист РФ Владимир Машков взращивает новое поколение режиссеров. В помощь молодым постановщикам он готов предоставить и собственные творческие разработки. Об этом он рассказал 5-tv.ru на открытии юбилейного сезона — в этом году легендарной Табакерке исполняется 40 лет.

Как отметил Машков, несмотря на грандиозные планы на 41-й театральный сезон, он не испытывает так называемого «режиссерского зуда». Зато есть большая цель — поддержать молодую гвардию — «скамейку запасных».

«Вообще я никогда не зудел. Планов действительно очень много, и есть задумки для… Скамейки запасных. Как была здесь у Олега Павловича (Табакова. — Прим. ред.), он создал пять художественных руководителей театров. Зачем же ломать эту традицию? Пусть ребята развиваются интенсивно», — сказал Машков.

По словам худрука знаменитой «Табакерки», перед новой порослью стоит непростая задача. Им приходится не только заявлять о себе как о художниках, но и находить общий язык с «матерыми артистами», которые не побоятся высказаться против сомнительной идеи и отстоять свое мнение. Для этой работы нужна серьезная подготовка, и уже есть достойные претенденты.

«Я вижу ребят, на которых я могу положиться и, может быть, уже без режиссерского зуда, а в какой-то момент сыграть что-то… А есть спектакли, которые я задумал, и причем некоторые из тех, которые я задумал, я их передаю ученикам. Нет (не жалко. — Прим. ред.). Жалость достается бесплатно, зависть нужно заслужить», — заключил режиссер.

У Московского театра Олега Табакова на 41-й сезон запланированы как минимум три премьеры — дебютная режиссерская работа Владислава Миллера «Звездный час по местному времени», а также «Мэйдэй» Михаила Шугарева и «Обыкновенная история» Севастьяна Смышникова. Труппа также продолжит гастроли — в августе побывает на Камчатке, в сентябре — в Красноярске, до конца года артисты посетят Курск.

Ранее в интервью 5-tv.ru народный артист РФ и художественный руководитель театра «У Никитских ворот» Марк Розовский рассказал о своем подходе к подбору актеров. В этом году к нему на просмотры пришли около 200 кандидатов, но в коллектив вошли только девять человек.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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