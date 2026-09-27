Захарова заявила об ажиотаже в ООН после выступлений Сергея Лаврова

Выступления Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на Генеральной Ассамблее ООН вызвали повышенный интерес со стороны делегатов зарубежных государств. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, опубликовав сообщение в своем Telegram-канале.

«Традиционный ажиотаж: Сергея Лаврова встречают на выходе из зала Генассамблеи десятки дипломатов, чтобы пожать ему руку и поблагодарить Россию», — написала она.

На фото в том же сообщении Марии Захаровой Лавров в окружении многочисленной публики беседует с дипломатами.

Ранее 5-tv.ru писал о заявлении Захаровой, касающегося переговорам главы МИД РФ с министром ФРГ Йоханном Вадефулем. Во время встречи немецкий дипломат прикрыл блокнотом лежащий на столе доклад Международного общественного трибунала по преступлениям Киева в Буче. Информация, полученная в ходе этого исследования, опровергает данные, опубликованные Киевом в 2022 году. Официальный представитель ведомства заметила, что это прямо указывает на очевидное понимание попыток фальсификации правды киевским режимом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.