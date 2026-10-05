Создателя «Масяни» Куваева* заочно приговорили к четырем годам колонии

Создателя мультсериала «Масяня» Олега Куваева* заочно приговорили к четырем годам и одному месяцу колонии общего режима. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Уголовное дело рассматривалось без участия Куваева. Суд признал его виновным в публичных призывах к военнослужащим ВС РФ к сдаче в плен, дезертирству и неисполнению приказов военного командования, а также в уклонении от обязанностей иностранного агента.

Уголовное дело в отношении создателя мультсериала было возбуждено в сентябре 2023 года, после того как мультипликатор опубликовал на YouTube запись «Масяня. Эпизод 169. Идолиада».

«В указанной видеозаписи содержатся публичные призывы к военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации к сдаче в плен, дезертирству, неисполнению приказов военного начальства», — говорится в сообщении.

По данным суда, ролик также содержал рекламу проекта «Хочу жить», созданного при поддержке Министерства обороны Украины. Его просмотрели более 1,28 миллиона раз.

Кроме того, Куваев после включения в реестр иностранных агентов не предоставлял предусмотренные законодательством сведения. До уголовного дела его дважды привлекали к административной ответственности и назначали штрафы по 30 тысяч рублей.

По совокупности преступлений суд назначил Куваеву четыре года и один месяц лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Дополнительно ему на четыре года запретили заниматься деятельностью, связанной с размещением публикаций в интернете.

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* — включен в реестр иностранных агентов РФ.

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