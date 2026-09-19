Ким Е Чжон: МАГАТЭ не имеет права вмешиваться в ядерную деятельность КНДР

Ким Е Чжон заявила, МАГАТЭ не имеет права вмешиваться в ядерную деятельность КНДР

Заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, Ким Е Чжон, заявила, что КНДР не намерена признавать резолюции Международного агентства по атомной энергии, направленные против страны. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Северной Кореи.

Ким Е Чжон прокомментировала резолюцию МАГАТЭ от 17 сентября, в которой законность ядерной деятельности КНДР была поставлена под сомнение. Она назвала документ необоснованным и указала, что подобные решения принимаются ежегодно при поддержке США и западных стран.

Кроме того, представитель КНДР заявила, что резолюция не меняет статус страны как ядерного государства. Она напомнила, что Пхеньян вышел из МАГАТЭ десятилетия назад, поэтому, по ее утверждению, агентство не имеет права вмешиваться в ядерную деятельность республики.

Ким Е Чжон упрекнула МАГАТЭ в двойных стандартах и предвзятости. Она обратила внимание на то, что организация не уделяет должного внимания вопросам ядерного распространения со стороны США и планам Южной Кореи приобрести атомную подводную лодку.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как сестра Ким Чен Ына ответила на учения США у Корейского полуострова. По словам Ким Е Чжон, действия Вашингтона, Токио и Сеула говорят о необходимости дальнейшего развития оборонных возможностей КНДР.

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