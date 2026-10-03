Сначала ему не поверили: как Кашпировский оказался во «Взгляде»

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Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 24 0

Тележурналист рассказал, зачем психотерапевта связали телемостом с Киевом.

Фото, видео: © РИА Новости/Замир Усманов; 5-tv.ru

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Кашпировский провел дистанционную анестезию и попал в программу «Взгляд»

Психотерапевт и телеведущий Анатолий Кашпировский оказался в программе «Взгляд» в конце 1980-х годов после того, как журналисты решили проверить его способности. Об этом 5-tv.ru рассказал тележурналист Владимир Мукусев.

В то время, как вспоминал Мукусев, в СССР было непростое положение. Миллионы людей искали ответы на вопросы о будущем и хотели понять, что происходит вокруг. При этом попасть во «Взгляд» было не так просто, так как к героям программы предъявляли серьезные требования.

Когда журналисту представили Кашпировского, он изучил его документы, в том числе диплом о медицинском образовании. Сам психотерапевт говорил, что способен на расстоянии воздействовать на человека и проводить анестезию без непосредственного присутствия врача.

«Я предлагаю использовать мою возможность, мои способности такого пространственного видения, того, что происходит вокруг, и способность мою на расстоянии анестезировать различные части тела человека, ну, может быть, даже человека целиком», — передал Мукусев слова Кашпировского.

Сначала его способности решили проверить в студии «Останкино». Однако, по словам Мукусева, там Кашпировский показал лишь несколько простых фокусов. Тогда журналисты решили провести более серьезный эксперимент.

Для этого организовали телемост между Москвой и Киевом. В ходе эксперимента в Киеве проходила полостная операция, а Кашпировский находился на расстоянии. За происходящим наблюдали независимые журналисты в обеих студиях, поэтому, как отметил Мукусев, возможность подлога исключалась.

Операция прошла успешно. После этого Кашпировского стали приглашать во «Взгляд», а его имя получило широкую известность.

При этом Мукусев подчеркнул, что массовые сеансы Кашпировского, которые начались позже, к работе журналистов «Взгляда» отношения не имели.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анатолий Кашпировский умер 3 октября в 6:45 по московскому времени. Психотерапевту было 87 лет. Накануне смерти его госпитализировали из-за низкого давления.

Также сообщалось, что Кашпировский проходил лечение от онкологического заболевания. 6 октября 2025 года стало известно о его госпитализации в одну из московских клиник, где он должен был пройти курс лучевой терапии.

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