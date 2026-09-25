«Бесславный ублюдок»: Захарова дала определение Зеленскому и вспомнила историю

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 25 0

Официальный представитель МИД России уверена, что подобных авантюристов-преступников ждет единственный финал.

Как Мария Захарова назвала Зеленского сегодня

Фото: Reuters/Todd Korol

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Захарова назвала Зеленского бесславным ублюдком

Президент Украины Владимир Зеленский является авантюристом-преступником, который считает себя исключительным, заявила 25 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова. Свое мнение она высказала в беседе с ИС «Вести».

По словам дипломата, в истории уже были политики, которые ставили себя выше других и полагали, что могут действовать без ограничений. Захарова отметила, что ее выводы основаны на историческом опыте.

«Очень многих аналогичных авантюристов-преступников, тех, кто считал себя исключительными, кто полагал, что им положено все. Знаете, как таких называют? Бесславный ублюдок», — сказала представитель МИД России.

Ранее, 24 сентября, Захарова также заявляла, что Зеленский превратился в «расчеловеченного персонажа». По ее словам, это проявляется в его поведении, речи и физическом состоянии. Так дипломат прокомментировала высказывание украинского лидера о возможной поездке в Москву для переговоров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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