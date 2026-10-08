Большинство украинцев готовы к территориальным уступкам ради мира

Более половины жителей Украины готовы допустить территориальные уступки ради достижения долгосрочного мира. Об этом = свидетельствуют результаты исследования социологической группы «Рейтинг» (Rating Group).

Согласно опросу, 57% респондентов поддерживают начало переговорного процесса. При этом лишь 13% считают необходимым добиваться возвращения к границам, существовавшим до 23 февраля 2022 года. Еще 21% выступают за возвращение территорий Донбасса и Крыма.

Отношение к возможным территориальным уступкам разделилось следующим образом:

56% допускают такой вариант при условии получения гарантий безопасности от США и европейских стран, включая финансирование ВСУ и поставки вооружений;

35% выступают против любых территориальных уступок;

3% готовы согласиться на них без дополнительных условий;

6% затруднились ответить.

Отдельно участникам исследования предложили определить, кто должен принимать окончательное решение о территориальных уступках, если они станут условием мирного соглашения. Большинство (68%) считают, что вопрос необходимо вынести на референдум. Еще 17% отдали предпочтение президенту, а 9% — Верховной раде.

По данным социологов, отношение украинцев к проведению референдума по территориальному вопросу остается практически неизменным на протяжении последнего года.

Президент России Владимир Путин 1 октября заявил, что Москва готова обсуждать мирное урегулирование с учетом национальных интересов России. При этом глава государства подверг критике позицию Киева по вопросу переговоров. Он заявил, что «ошибаться может каждый, но настаивать на ошибке может только идиот».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 22 сентября также отмечал, что Россия выступает за достижение прочного и устойчивого мира, а не за временное прекращение огня. По его словам, украинской стороне известно, какие решения необходимы для продвижения к долгосрочному урегулированию.

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