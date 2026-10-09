Боевики ВСУ атаковали машину скорой помощи с раненым внутри в Запорожье

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 30 0

Пациент ранее уже пострадал от действий противника.

ВСУ атаковали скорую в Запорожье

Фото: Telegram/Министерство здравоохранения Запорожской области/depzdravzo

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Боевики ВСУ атаковали машину скорой помощи, в которой перевозили раненного в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава региона в своем Telegram-канале.

Противник нанес удары беспилотниками по городу Васильевка, в результате ранения средней тяжести получил мирный житель.

«Во время эвакуации пострадавшего произошел повторный удар, поврежден автомобиль скорой помощи», — говорится в сообщении министерства.

Там также уточнили, что никто из бригады скорой не пострадал. Пациента все же удалось доставить в местную больницу, где ему оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны Украины с начала специальной военной операции. О ней президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. При этом Киев применяет как беспилотники, так и обстреливает приграничные регионы России ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Рассказово Тамбовской области в результате атаки украинских дронов поврежден детский сад. Противник попытался нанести удар по региону ночью, направив 12 беспилотников.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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