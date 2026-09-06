Алексей Гоман сознался в хайпе на отношениях с бывшей женой Марией Зайцевой

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 31 0

Певец признался, что они с Марией Зайцевой «эксплуатируют развод по полной».

Сойдутся ли снова певцы Мария Зайцева и Алексей Гоман

Фото: © РИА Новости/Владимир Вяткин

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Певец Алексей Гоман сознался в хайпе на отношениях с экс-женой Марией Зайцевой

Певцы Алексей Гоман и Мария Зайцева расстались больше десяти лет назад, но продолжают быть близкими людьми и даже вместе записывают песни. В подкасте «Сквозь время» певец объяснил, как им удалось сохранить теплые отношения и почему он не против использовать личную драму в коммерческих целях.

текстМария Зайцева. Мессман Евгений./ТАСС

«Маша для меня не творческий партнер, хотя записали уже три дуэта. Я ее воспринимаю как бывшую жену и мать ребенка. Она до сих пор моя семья. Я ей благодарен за наши прекрасные отношения после развода», — признался Гоман.

По его словам, совместные проекты с экс-супругой вызывают у публики огромный интерес.

«Людям нравится копаться в нашей личной жизни, что-то там представлять… Наши отношения мы не эксплуатировали, когда были вместе. А вот развод эксплуатируем по полной программе», — отметил артист.

Пара познакомилась на проекте «Народный артист». В 2009 году они официально оформили отношения, а через год после рождения дочери Александрины расстались. Несмотря на развод, они остались в хороших отношениях. Гоман продолжает писать песни для Зайцевой, их последняя совместная работа — сингл «Потеряны во времени».

Сам исполнитель ранее признавался, что ему комфортно одному, а Мария не исключает, что может снова выйти замуж, но о сроках предпочитает не говорить.

Ранее певица Саша Савельева и актер Кирилл Сафонов оказались в центре внимания после тревожных публикаций в соцсетях. Савельева вернулась в Россию и перевезла к себе сына Леона, в то время как Сафонов остался в Израиле. 1 сентября артистка проводила мальчика в первый класс и написала о переменах в жизни. Поклонники восприняли это как намек на развод. Сафонов также опубликовал эмоциональный пост, который сочли созвучным с настроением Савельевой.

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Алексей Гоман сознался в хайпе на отношениях с бывшей женой Марией Зайцевой

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