Названа предварительная дата прощания с Сергеем Соседовым

Прощание с Сергеем Соседовым предварительно назначили на 30 сентября

Прощание с музыкальным критиком и журналистом Сергеем Соседовым предварительно состоится 30 сентября в Москве, после чего его похоронят на Перепечинском кладбище. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщил продюсер Сергей Дворцов.

«По моим последним данным, прощание планируется 30 числа в Москве. <…> Сегодня тело Сергея прибывает в московский регион в 21:30 по Москве. Соответственно, все детали уже будут есть только завтра утром. <…> Похороны состоятся на Перепечинском кладбище», — сказал он.

Сергей Соседов скончался 23 сентября в Нерюнгри в возрасте 58 лет. Критик приехал в город, чтобы возглавить жюри регионального конкурса моды и красоты «Жемчужина Дальнего Востока — 2026». В гостинице он упал с лестницы и получил тяжелую травму головы.

При этом внешних повреждений головы заметно не было. Сотрудники гостиницы вызвали скорую помощь. Состояние Соседова быстро ухудшилось: у него начало прерываться дыхание. До приезда медиков находившиеся рядом люди пытались оказать ему помощь.

Соседова доставили в больницу, где ему провели операцию. Хирургическое вмешательство продолжалось около трех часов. Однако спасти журналиста не удалось — спустя несколько часов после операции он скончался. По результатам экспертизы, причиной смерти стали перелом основания черепа, кровоизлияние и отек мозга.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мать Сергея Соседова Антонина Петровна рассказала о попытках мошенников связаться с ней после смерти сына. Неизвестные представлялись сотрудниками государственных ведомств и организаций и предлагали различные услуги. По словам женщины, ей звонили якобы представители Министерства культуры и страховой компании. Собеседники предлагали оформить компенсацию расходов на похороны, установить мемориальную доску, а также сообщали о возможности присвоения Соседову звания народного артиста России.

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