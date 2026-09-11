Живое пение и современная хореография: Ника Жукова вышла покорять сцену в мюзикле «Плакса»

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 59 0

В масштабной постановке дочь лидера группы «Руки вверх!» исполнила главную роль.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Ника Жукова вышла покорять сцену в мюзикле «Плакса»

Дочь лидера группы «Руки вверх!» Сергея Жукова Ника Жукова вышла покорять театральную сцену в мюзикле «Плакса». Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru, который присутствовал на премьере.

Мюзикл «Плакса» — совместный проект Национальной Медиа Группы (НМГ), СТС, Московского театра мюзикла и компании «Руки Вверх Интертеймент», созданного по мотивам популярного сериала СТС и Wink.

РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

В постановке 17-летняя Ника Жукова сыграла главную роль, как и в одноименном сериале. История, ранее знакомая миллионам зрителей, была перенесена на московскую театральную сцену. В центре сюжета остались темы взросления: дружба, первая любовь, увлечение музыкой, отношения с родителями и внутренние поиски героев.

На сцене зрители увидели знакомых персонажей. При этом само действие сопровождалось живым исполнением, оригинальными музыкальными номерами, современной хореографией и масштабными декорациями. Музыку к постановке написал Сергей Жуков, либретто создал Константин Рубинский, а режиссером выступил Валерий Маркин.

На премьере мюзикла лидер группы «Руки вверх!» в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru дал совет по воспитанию подростков. На примере своей дочери Ники певец видит, как важна поддержка родителей. Девочка исполняет свои мечты — снимется в кино, записывает песни и выступает на большой сцене — и добивается успеха. А все потому, что дома девочку принимают и всегда поддерживают.

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