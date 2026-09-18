В России изменят стандарт дошкольного образования

Новый стандарт дошкольного образования в России планируют принять в ближайшее время и начать применять с 1 сентября 2027 года. Об этом сообщила замминистра просвещения России Ольга Колударова на Всероссийском форуме «Время дошкольного образования».

Действующий стандарт работает уже 13 лет. За это время дети стали по-другому воспринимать информацию, поэтому в Минпросвещения решили обновить требования к дошкольному образованию.

По словам Колударовой, сейчас в детских садах много занятий, которые направлены именно на обучение. В новом стандарте хотят уделить больше внимания воспитанию и развитию ребенка.

«Сегодня в действующем стандарте дошкольного образования очень много обучающего компонента. А все-таки важно сделать так, чтобы в детском саду ребенок развивался и на первом месте был создан воспитательный компонент. И, соответственно, присутствовала воспитывающая среда», — сказала замминистра, ее слова привели в РИА Новости.

Специалисты также работают над списками вещей и материалов, которые могут использоваться в дошкольных учреждениях. Речь идет о мебели, игрушках, игровых материалах, книгах и мультфильмах для детей.

С 1 сентября 2027 года изменения также ждут учеников 10-х и 11-х классов. Ранее Минпросвещения утвердило новый стандарт для старшей школы.

Школьники смогут выбирать базовый или углубленный уровень обучения. Для углубленной подготовки предусмотрены разные направления, среди которых медицинское, инженерное, гуманитарное, технологическое и физико-математическое.

Кроме того, школы смогут создавать классы с определенной специализацией, например медицинские, инженерные, лингвистические и психолого-педагогические.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что произведения о СВО вошли в школьную программу по литературе. Минпросвещения также составило перечень патриотических книг, рекомендованных для внеклассного чтения.

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