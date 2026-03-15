«Сумасшедшее счастье»: Дима Билан о новом доме

Заслуженный артист России Дима Билан купил новый дом для вдохновения. Об этом исполнитель хита «Я твой номер один» рассказал в беседе с журналистами на церемонии вручения национальной музыкальной премии «Виктория».

«Все там в порядке, все нормально. Отлично спится, вид потрясающий, солнце целый день, окна от потолка до пола. Красиво? Да. Но это для того, чтобы действительно каким-то образом фантазировать шире, смелее, вдохновение чтобы приходило <…> Это просто какое-то сумасшедшее счастье», — поделился артист.

По словам Билана, он не любит современные дома в стиле хай-тек и минимализм. Он устал наблюдать «ровную квадратуру», поэтому приобрел дом, в котором нет ни одного ровного угла. Также певец напомнил, что для покупки жилья ему пришлось взять ипотеку.

«Я уже немножко, можно сказать, научился как бы жить с ипотекой. Я даже не мог запомнить это название, я все время называл это ссудой (форма кредита — Прим. ред.) <…> Мое сознание никак не принимало слово «ипотека» или там «долг какой-то», — сказал Билан.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Билан осуществил давнюю мечту — приобрел дом у воды. По словам исполнителя, ради нового жилья ему пришлось выставить на продажу два дома, а также оформить кредит. Тем не менее он не скрывает, что результат того стоил.

