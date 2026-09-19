Вылез из палатки и утащил в лес: самые страшные нападения медведей

Самая громкая трагедия произошла ночью 19 августа возле села Артыбаш в Республике Алтай. 29-летняя туристка из Новосибирской области остановилась вместе с женихом в палатке на территории турбазы. Накануне мужчина сделал ей предложение.

Около часа ночи к лагерю подошел медведь. Он добрался до палатки, схватил девушку и утащил ее в лес. Жених пытался отогнать зверя и звал на помощь. На крики прибежали другие отдыхающие, позже приехали егерь и сотрудники полиции, однако спасти туристку не удалось.

Самое тревожное в этой истории началось еще до нападения. Местные жители рассказывали, что медведи регулярно появлялись рядом с туристическими стоянками и населенными пунктами. Накануне трагедии один из зверей забрал мешок с мусором возле Артыбаша.

Спасла собака

Почти одновременно опасная встреча произошла в Иркутской области. 17 августа медведь атаковал двух мужчин в лесу у заброшенной деревни Колтоши в Тайшетском округе. 66-летний Халяс и его 64-летний друг Карим приехали туда навестить могилы родственников.

Мужчины оставили вездеход на берегу, перешли речку и углубились в лес. В какой-то момент из чащи неожиданно вышел крупный медведь и бросился на Халяса.

«Крупный медведь. На вид около пяти лет. Неожиданно появился и сразу же набросился», — вспоминал мужчина в беседе с корреспондентом КП-Иркутск.

После удара зверя Халяс упал, но буквально в этот момент вмешался его пес Черныш. Собака начала лаять и бросаться на медведя, а затем увела хищника за собой в лес. Это дало мужчинам возможность выбраться из опасной зоны.

Оба получили травмы. Халяс был укушен в ногу, руку и грудь. Его товарищу пришлось гораздо тяжелее, так как медведь серьезно повредил ему лицо. При этом Карим оставался в сознании и даже попросил закурить.

Халяс помог другу добраться до вездехода и вызвал медиков, когда появилась мобильная связь. Карима доставили в Тайшет и госпитализировали в тяжелом состоянии. Сам Халяс сначала убедился, что Черныш вернулся домой, и только после этого отправился в больницу.

«Это нас спасла собака. Опытная у меня. Обильную кормежку ей потом дам — заслужила», — рассказывал охотник.

Дальше стало только страшнее

К концу августа сообщения о нападениях начали приходить уже из нескольких регионов. 31 августа в районе поселка Подтесово Красноярского края в лес отправились две местные жительницы 67 и 73 лет. Обе пошли за грибами, но домой не вернулись.

Родственники сообщили об исчезновении женщин в полицию. 2 сентября к поискам подключились спасатели, полицейские и добровольцы. Они обследовали около 200 тысяч квадратных метров лесного массива и обнаружили тела пенсионерок в нескольких километрах от поселка.

На телах нашли повреждения, характерные для нападения дикого животного. Следственный комитет предварительно связал гибель женщин с нападением медведя.

Через несколько дней хищник стал причиной еще одной смерти в том же регионе. 6 сентября в лесном массиве поселка Южно-Енисейский медведь напал на 40-летнего местного жителя. По данным Следственного комитета, мужчина шел через лес в соседнее село, где его должен был забрать товарищ на машине. До автомобиля он не дошел — от полученных травм мужчина скончался на месте. Позже напавшего зверя обезвредили охотники.

И на этом череда трагедий не закончилась.

7 сентября медведь напал на 56-летнего мужчину в местности Шутхалан, примерно в двух километрах от улуса Хуртага в Бурятии. Мужчина вместе с женой отправился проверить домашний скот. Когда появился зверь, женщина успела убежать и позвать на помощь. Прибежавшие местные жители отогнали хищника.

Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

Медведь пришел прямо к дому

Еще более тревожная история произошла 16 сентября в Красноярском крае. В деревне Верхний Кебеж Ермаковского округа ночью медведь напал на 66-летнюю женщину. Она погибла от полученных травм.

Следственный комитет сообщил о гибели женщины и начал проверку обстоятельств случившегося. На фотографиях с места происшествия видны следы когтей на стене дома.

Двое погибли за одну атаку

В тот же день, 16 сентября, еще одна смертельная атака произошла в Иркутской области. Трое жителей Киренска отправились в лес возле села Красноярово, более чем в 80 километрах от районного центра, чтобы собирать ягоды.

На мужчин набросился медведь. 65-летний и 55-летний участники группы погибли, третьему удалось спастись и сообщить о произошедшем. На место выехали сотрудники полиции и опытные охотники. Они обнаружили тела погибших и заметили агрессивно настроенного зверя. По медведю стреляли, но он сумел скрыться, после чего его продолжили искать.

Следы атак

Подобные истории происходили не только в России. Причем иногда медведи нападали там, где человек, казалось бы, вообще не должен был столкнуться с диким зверем.

Один из самых трагичных случаев произошел на Аляске в январе 2023 года. В поселке Уэйлс белый медведь напал на 24-летнюю Саммер Миомик и ее годовалого сына Клайда. Женщина с ребенком шла по поселку во время сильного снегопада, когда зверь неожиданно оказался рядом. Медведь преследовал людей, а затем атаковал мать и ребенка возле школы. Сотрудники учебного заведения попытались отогнать его лопатами, но зверь бросился уже на них. Людям пришлось укрыться внутри здания.

«Несколько сотрудников начали бить его лопатами, пытаясь обратить в бегство, но это не помогло. Медведь погнался за ними, и им пришлось забежать в здание школы», — рассказала Сьюзан Недза, ее слова приводили в Lenta.ru.

Позже местный житель застрелил медведя. Спасти женщину и ребенка не удалось. По данным Anchorage Daily News, это стало первым смертельным нападением белого медведя на человека на Аляске более чем за 30 лет. Предыдущая такая трагедия произошла в 1990 году, когда медведь убил мужчину в поселке Пойнт-Лей.

Когда камера все сняла

Бывали случаи, когда нападение происходило прямо на глазах у зрителей — и попадало на видео.

В мае 2017 года в Онтарио черный медведь атаковал охотника Ричарда Уэсли. Мужчина снимал происходящее на камеру во время охоты возле реки Файр. Сначала зверь просто приближался к нему, но после попытки отпугнуть медведя тот внезапно пошел в атаку. Хищник сбил охотника с ног, а камера в этот момент упала на землю.

Уэсли удалось отбиться. Позже он рассказал, что отделался ушибом локтя. Запись нападения разошлась по интернету.

Еще один случай произошел прямо на съемочной площадке. В декабре 2016 года во время записи программы на федеральном канале дрессированная медведица напала на сотрудницу съемочной группы.

Все случилось в перерыве. Девушка подошла к животному со спины и протянула руку. Медведица ударила ее лапой и зацепилась когтями за шнурок от бейджа. Сотрудница упала, однако дрессировщику и его помощникам удалось быстро оттащить животное. Девушка серьезно не пострадала.

Есть и более старые трагедии, которые показывают, насколько опасной может оказаться такая встреча. В марте 2015 года в индийском штате Тамилнад медведь напал на 50-летнюю женщину недалеко от деревни Тоттамуккаи. Женщина получила тяжелые травмы и погибла. Когда муж и родственник попытались ей помочь, зверь атаковал и их. Позже тот же медведь набросился на сотрудников лесного ведомства, которые пытались его поймать. В итоге животное застрелили.

В том же 2015 году в индийском штате Чхаттисгарх произошел еще один случай, причем его удалось снять на телефон. Дикий медведь напал на лесного охранника К. П. Сингха во время операции по отлову зверя. До этого медведь уже заходил в деревню и убил местного жителя. Во время попытки прогнать хищника он набросился на охранника и смертельно его ранил. Позже медведя застрелили сотрудники лесного ведомства и полиции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как вести себя при встрече с медведем. Спасатели напомнили основные правила безопасности и объяснили, что делать, если избежать нападения не удалось.

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