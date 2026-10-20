«То ли работник, то ли ученик»: стажерам дадут новый статус в Трудовом кодексе

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 14 0

Однако, изменения коснутся не всех профессий.

Что изменится для стажеров со следующего года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Стажеров в России ждет отдельный статус в Трудовом кодексе с 2027 года

В Трудовом кодексе РФ с 1 марта 2027 года появится официальное понятие стажировки: у стажеров будет отдельный статус, срочный договор до шести месяцев и обязательное наставничество, рассказал РИА Новости член Общественной палаты Евгений Машаров.

По его словам, раньше статус стажера был размыт — непонятно, работник это уже или еще ученик. Новая статья кодекса закрепляет положение практиканта, ограничивает срок договора шестью месяцами и обязывает работодателя организовать наставничество.

«Таким образом, стажировка сотрудника в любом случае носит срочный характер. Если ни одна из сторон не потребует расторжения трудового договора в связи с истечением срока, то срочный трудовой договор со стажером не станет бессрочным», — подчеркнул Машаров.

Заключить такой договор можно будет не позднее года после получения профессионального образования или обучения. В трудовом договоре нужно будет указать, что работник стажер, — например, «продавец-стажер» или «консультант-стажер».

На время стажировки работодатель обязан организовать наставничество, чтобы помочь сотруднику освоить навыки. А вот если после ее окончания заключить с бывшим интерном новый трудовой договор, испытательный срок ему устанавливать будет нельзя, добавил эксперт.

Новые правила не затронут стажировки, связанные с охраной труда, и стажировки для допуска к отдельным видам профессиональной деятельности, порядок которых регулируется специальными нормативными актами. Не коснутся они и государственных и муниципальных служащих.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о результатах исследования, с помощью которого были названы главные критерии для россиян при поиске работы.

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