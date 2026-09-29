Когда свадьба? Полина Диброва поставила точку в обсуждениях о предложении с кольцом

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Василиса Власова
Василиса Власова Эксклюзив 14 0

По словам модели, она наслаждается жизнью.

Фото, видео: Гердо Владимир/ТАСС; 5-tv.ru

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Диброва отреагировала на подаренное Товстиком кольцо от салфеток

Модель Полина Диброва прокомментировала предложение бизнесмена Романа Товстика с кольцом от салфеток. Своими мыслями звезда поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Полдень».

«Нет, ну, это просто шутка. На самом деле мы на этот счет уже развлекаемся, потому что все ждут, но вот мы так решили поступить», — рассказала она.

По словам Дибровой, сейчас она наслаждается моментом и считает, что всему свое время, в том числе официальному предложению.

«Я наслаждаюсь своей жизнью, живу свою жизнь, и не тороплюсь ее жить. Поэтому всему свое время», — отметила она.

От вопроса, каким она видит предложение своей мечты, Диброва ушла.

«Я считаю, что Роман справится с этим сам», — так ответила Полина журналистам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, сколько стоило подаренное Товстком кольцо. Стоимость дорогого подарка любимой, по некоторой информации, исчисляется миллионами рублей. Ролик с моментом вручения презента сразу же стал вирусным в сети и породил слухи о возможной свадьбе пары.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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