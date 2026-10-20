Фрукты из Таиланда с сюрпризом: петербурженка оказалась в больнице после отпуска

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Василиса Власова
Василиса Власова 13 0

Скорпион оказался в пакете.

Помыла фрукты из Таиланда — и оказалась в больнице

Фото: 5-tv.ru

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Петербурженка оказалась в больнице после того, как помыла фрукты из Таиланда

Жительница Санкт-Петербурга почувствовала боль в мизинце, когда взялась мыть фрукты, привезенные из отпуска в Таиланде. В пакете с экзотикой оказался неожиданный иностранный сувенир — скорпион. Об этом стало известно 5-tv.ru.

На мизинце девушки появилась рана. Укус скорпиона сопровождался болезненными ощущениями.

Пострадавшую привезли в токсикологическое отделение Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени И. И. Джанелидзе. Там ей провели все необходимые обследования: отравления не выявили, и спустя несколько часов девушку выписали домой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что турист Павел Шкуратов скончался в результате аварии в Таиланде. Мужчина из России в возрасте 37 лет ехал на мотоцикле и не удержал управление. После этого его транспортное средство вылетело с дороги и налетело на дерево. ДТП произошло в ночи, это могло повлиять на видимость и состояние мужчины, который находился за рулем. Врачи не смогли помочь Шкуратову.

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