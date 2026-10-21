Нашли нового SHAMAN? Газманов оценил шансы молодых певцов

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова Эксклюзив 268 0

Талант исполнителей не гарантирует им звездного будущего.

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Аньков; 5-tv.ru

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Газманов оценил шансы молодых артистов повторить популярность SHAMAN

Народный артист России Олег Газманов рассказал, что в регионах есть десятки талантливых исполнителей. Об этом певец рассказал на финальном концерте движения «Газманов-Родники» — «Родники. Истоки» в беседе с 5-tv.ru

Журналисты спросили музыканта, встречал ли он в регионах исполнителей, которые могли бы добиться такой же популярности, как заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN.

Газманов отметил, что участники проекта представлены в разных музыкальных направлениях, поэтому оценивать их нужно индивидуально. По его словам, среди молодых артистов уже есть известные имена.

«На наших фестивалях „Родники взрослые“ и „Родники дети“ пришло очень много ребят, которые очень талантливы. Многие уже известны, например Настя Иванова и Кирилл Плетнев, который тоже во всех конкурсах побеждают», — рассказал музыкант.

При этом Газманов подчеркнул, что популярность артиста невозможно гарантировать.

«Это еще не значит, что они станут звездами. На это никто повлиять не может. Только Всевышний», — отметил исполнитель.

По словам Газманова, десятки участников движения уже готовы профессионально развиваться и выходить на большую сцену. Он также заявил, что артистов поддерживает аудитория проекта в десять миллионов вовлеченных людей.

Финальный гала-концерт «Родники. Истоки» прошел 19 октября в Московском государственном академическом театре «Русская песня». Проект направлен на сохранение и популяризацию традиционного песенного наследия народов России.

В рамках проекта экспедиционные группы собирали фольклор в деревнях и селах шести регионов — Архангельской и Вологодской областях, Алтайском и Ставропольском краях, Удмуртии и Ямало-Ненецком автономном округе. Найденные песни затем адаптировали с помощью современных аранжировок, сохраняя их традиционную основу.

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