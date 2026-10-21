Терпение лопнуло: Польша остановила военные поставки Украине из-за года УПА*

Польша остановила военные поставки Украине из-за года УПА*

Варшава отказалась от передачи Киеву крупного пакета военной помощи. Поводом послужило скандальное решение Львовского облсовета назвать 2027 год годом Украинской повстанческой армии (УПА)*. Сведения об этом со ссылкой на источники обнародовали украинский телеканал ТСН и агентство РБК-Украина.

В прошедший вторник Львовский областной совет постановил посвятить 2027 год УПА, а также главарям бандеровцев Роману Шухевичу и Олегу Ольжичу.

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш обратился к киевским властям с призывом отказаться от инициативы. Польский премьер Дональд Туск, со своей стороны, указал, что этот шаг идет во вред Украине.

После критики Туска облсовет удалил публикацию со страницы в Facebook**.

После замечаний Туска Львовский облсовет снял со своей страницы в Facebook пост о праздновании года УПА в регион.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Туск ждет от Украины объяснений по поводу дрона, попавшего в небо Литвы и взорвавшегося на территории страны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

*— запрещена на территории РФ — вооруженное ответвление Организации украинских националистов, действовавшее в годы Второй мировой войны, крупнейшая некоммунистическая сила сопротивления на Украине.

** — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.