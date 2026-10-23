Мастера в Екатеринбурге держали в подвале и требовали бесплатно изготовить мебель

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 30 0

Перед судом предстали пять человек.

Мастера по изготовлению мебели держали в подвале на Урале

Фото: © Getty Images/picture alliance/Contributor

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В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о похищении мебельщика и вымогательстве 300 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба судов Свердловской области в своем официальном Telegram-канале.

Преступление произошло два года назад — 24 октября 2024-го. В тот день один из подсудимых решил похитить мастера по ремонту и изготовлению мебели, решив, что тот его обманул и не намеривался делать заказанную мебель. К этому делу зачинщик привлек своих друзей.

Вместе они подкараулили потерпевшего на улице избили его, а затем насильно привезли в дом, где заперли в подвале. Фигуранты не только вымогали от мастера 300 тысяч рублей, но и требовали, чтобы тот бесплатно сделал одному из них мебель.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. На скамье подсудимых оказались пять человек. В зависимости от роли каждого они обвинялись в совершении преступлений, в том числе, по статье «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений». Максимальное наказание составило семь лет лишение свободы в исправительной колонии строгого режима, а минимальное — шесть лет лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет.

Один из фигурантов на суд не явился. После заседания его объявили в розыск.

Ранее в Башкирии полицейские освободили 18-летнюю студентку, которую похитила собственная мать вместе со знакомым.

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