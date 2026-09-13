Блэкаут на Камчатке: крупная авария на ТЭЦ-2 обесточила два города

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 38 0

Жители несколько часов провели без света.

Почему не было света на Камчатке

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На Камчатке восстановили электричество после аварии на ТЭЦ-2

Петропавловск-Камчатский и часть Елизова временно остались без электричества из-за аварии на Камчатской ТЭЦ-2. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Камчатскэнерго».

Аварийное отключение произошло в 19:03 по местному времени (в 10:03 по московскому времени. — Прим. ред.). Специалисты начали перезапуск оборудования станции и поэтапное восстановление энергоснабжения потребителей.

Спустя два часа электричество вернулось в дома жителей Петропавловск-Камчатского городского округа, а еще примерно через час — жителям Елизова.

«Все потребители запитаны в полном объеме», — сообщили в «Камчатскэнерго».

Ранее 5-tv.ru также писал о массовом отключении электричества в Казахстане, которое затронуло сразу 14 районов Алматы и Алматинской области. В городе временно остановилось метро, а на дорогах образовались пробки из-за неработающих светофоров. В связи с ситуацией городские службы были переведены на усиленный режим работы.

Перебои с электричеством и сложные погодные условия повлияли даже на проведение концерта американского рэпера Канье Уэста — его выступление перенесли на следующий день.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+15° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
84.26
-0.09 97.87
-0.42
Гороскоп на сегодня, 13 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:26
«Господин Зеленский»: Трамп нашел виновника в росте цен на топливо
17:19
Памфилова: полного перехода на онлайн-голосование в России не будет
17:03
Самолет Москва — Анталья совершил вынужденную посадку в Минеральных Водах
17:03
Германия столкнулась с рекордной нехваткой запасов пресной воды
16:51
В Саратовской области плита насмерть придавила молодого рабочего
16:41
Блэкаут на Камчатке: крупная авария на ТЭЦ-2 обесточила два города

Сейчас читают

В России грядет массовое повышение зарплат из-за одного показателя
«Речи не было и нет»: Александр Збруев опроверг слухи о госпитализации
«Лучшая форма»: Виктория Боня похвасталась идеальной фигурой
Исповедь Волочковой — о предательстве родных, деньгах, выборе между Сулейманом и Мальдивами

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео