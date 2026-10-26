Меняет характер и поведение: почему хронический недосып опаснее, чем кажется

Психолог Розер Горт: хронический недосып может менять характер человека

Проблемы из-за нехватки сна могут сначала проявиться не в самочувствии, а в поведении и снижении работоспособности.

Жизнь по принципу «на том свете выспимся» может привести к негативным последствиям для организма. Об этом предупредила психолог Розер Горт, слова которой приводит Men's Health.

По словам специалиста, на первых этапах недосып может отражаться прежде всего на темпераменте человека, а не на физическом здоровье.

Так, нехватка сна способна сделать человека более нетерпеливым и импульсивным. Кроме того, он может сильнее реагировать на неприятные события и чаще испытывать негативные эмоции.

Недосып также нередко снижает способность запоминать информацию, из-за чего могут возникать трудности в учебе и работе.

«Ваша работоспособность падает гораздо быстрее, чем вы это воспринимаете. Вы все еще считаете себя способным на что-то. Это тот же механизм, что и у человека, который выпил алкоголь и чувствует себя совершенно способным сесть за руль», — объяснила Горт.

Психолог отметила, что сама раньше придерживалась принципа «на том свете выспимся», однако впоследствии изменила отношение ко сну.

По ее словам, постоянный недосып не стоит воспринимать как безобидную привычку, поскольку его влияние может проявляться раньше, чем человек сам это замечает.

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