Меняет характер и поведение: почему хронический недосып опаснее, чем кажется

|
Алена Прокина
Алена Прокина Журналист 15 0

Почему принцип «на том свете выспимся» не работает.

Как недосып влияет на характер и поведение человека

Фото: www.globallookpress.com/ IMAGO/Zoonar.com/Kyrylo Syvun

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Психолог Розер Горт: хронический недосып может менять характер человека

Проблемы из-за нехватки сна могут сначала проявиться не в самочувствии, а в поведении и снижении работоспособности.

Жизнь по принципу «на том свете выспимся» может привести к негативным последствиям для организма. Об этом предупредила психолог Розер Горт, слова которой приводит Men's Health.

По словам специалиста, на первых этапах недосып может отражаться прежде всего на темпераменте человека, а не на физическом здоровье.

Так, нехватка сна способна сделать человека более нетерпеливым и импульсивным. Кроме того, он может сильнее реагировать на неприятные события и чаще испытывать негативные эмоции.

Недосып также нередко снижает способность запоминать информацию, из-за чего могут возникать трудности в учебе и работе.

«Ваша работоспособность падает гораздо быстрее, чем вы это воспринимаете. Вы все еще считаете себя способным на что-то. Это тот же механизм, что и у человека, который выпил алкоголь и чувствует себя совершенно способным сесть за руль», — объяснила Горт.

Психолог отметила, что сама раньше придерживалась принципа «на том свете выспимся», однако впоследствии изменила отношение ко сну.

По ее словам, постоянный недосып не стоит воспринимать как безобидную привычку, поскольку его влияние может проявляться раньше, чем человек сам это замечает.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.54
-0.59 90.24
-0.90
🧙‍♀Гороскоп на сегодня, 25 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:55
Тела около 300 советских солдат хотят вывезти из захоронения в Литве
2:35
Меняет характер и поведение: почему хронический недосып опаснее, чем кажется
2:15
Счастливый случай: спасатели отбили маленькую сову у двух собак в Москве
1:55
Не только добавки: ученые нашли неожиданный способ сохранить витамин D зимой
1:35
Искателям острых ощущений: любители риска оказались иначе устроены психологически
1:16
Любовники устроили интимную сцену на глазах у десятков свидетелей

Сейчас читают

Бобры устроили аварию и чуть не оставили Белорецк без воды
Рюмка еще не повод для увольнения: юристы объяснили, можно ли пить алкоголь на работе
«Я не хочу умирать»: Лерчек сообщила о новых метастазах и попросила помощи
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео