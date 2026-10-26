Люкс больше не блестит: крупнейшие бренды потеряли сотни миллиардов евро

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 29 0

Главными причинами стали резкое сокращение расходов китайских потребителей и нестабильность на фондовых рынках.

Почему люксовые бренды из Европы терпят убытки в 2026

Фото: © Getty Images/ Lauren DeCicca / Stringer

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FT: капитализация люксовых брендов Европы рухнула на 251 млрд евро

По данным Financial Times, изучившей отчетность компаний, крупнейшие люксовые группы Европы за 2026 год лишились около 250 миллиардов евро капитализации. Среди причин издание называет заметное сокращение трат китайских потребителей и волатильность на фондовых рынках.

Шесть крупнейших публичных компаний сектора — LVMH, Hermès, Richemont, Prada, Moncler и владелец Gucci группа Kering — в совокупности лишились 251 миллиарда евро капитализации. Наиболее серьезное снижение зафиксировано у двух лидеров: LVMH потеряла 131,6 миллиарда евро, Hermès — 93,3 миллиарда евро. Отчеты LVMH, Hermès и Kering за текущий месяц не оправдали ожиданий рынка, которые и без того были заметно снижены. Эксперты отмечают, что индустрия роскоши переживает многолетний спад.

Главным виновником спада FT называет Китай, который более десяти лет тянул отрасль вверх. Теперь же затяжной кризис на рынке недвижимости и слабая динамика фондового рынка подорвали внутренний спрос в стране.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что десять крупнейших европейских производителей товаров класса люкс с начала 2026 года потеряли около 350 миллиардов долларов рыночной стоимости — среди них Louis Vuitton, Dior, Givenchy, Gucci, Saint Laurent и Balenciaga. Как отмечали эксперты, при высоких ценах покупателей становится меньше, и модные дома все чаще идут на компромиссы вроде торговли собственным секонд-хендом, чтобы удержать клиентов.

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