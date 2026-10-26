Мороз бьет по волосам: кому прогулки без шапки могут грозить облысением

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 34 0

По словам специалиста, особое внимание к защите головы стоит уделять людям с наследственной предрасположенностью к алопеции.

Холод способен спровоцировать облысение у мужчин

Фото: www.globallookpress.com/Frank Röder / CHROMORANGE

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Трихолог Юлия Медведева: холод способен спровоцировать облысение

Холод может спровоцировать облысение. Об этом Life.ru рассказала врач-трихолог Юлия Медведева.

По словам доктора, устойчивой минусовой температуры, при которой нужно срочно утеплять голову, не существует, так как у каждого человека разный организм. Тем не менее есть определенные закономерности.

Например, считается, что при температуре минус десять градусов волосы, находящиеся на открытом воздухе, начинают страдать. Однако ключевое значение имеет ветер. Из-за него спазм сосудов наступает быстрее и идет негативное воздействие на кожу головы.

В результате, если у мужчины есть предрасположенность к андрогенетической алопеции (генитическое облысение), то холод может спровоцировать развитие этой болезни.

«Носите шапку не тогда, когда „уже поздно“, а при температуре ниже +5°C (если вы мерзлявы) или 0°C (если вы привыкли к холоду)», — отметила Юлия Медведева.

Врач добавила, что важно ответственно подойти к выбору головного убора, поскольку неправильно выбранная шапка может навредить и коже головы, и волосам. Лучше всего отдать предпочтение шерсти, кашемиру или современной мембранной ткани. Синтетические шапки не пропускают воздух. Из-за чего появляется парниковый эффект, который вредит фолликулам.

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