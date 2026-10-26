БРИКС и Москва в приоритете: что изменит новый срок Лулы

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 40 0

Об этом заявил депутат Конгресса от правящей Партии трудящихся Реймонт Отони.

Как оценили влияние переизбрания Лулы на отношения с РФ

Фото: © Getty Images/ Rodrigo Paiva / Stringer

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Депутат Отони: переизбрание Лулы укрепит БРИКС и отношения Бразилии с Россией

Депутат Конгресса Бразилии от правящей Партии трудящихся Реймонт Отони в беседе с ТАСС заявил, что новый мандат Луиса Инасиу Лулы да Силвы придаст импульс стратегическому партнерству с Москвой на нескольких направлениях.

По словам парламентария, победа действующего президента означает укрепление отношений южноамериканской республики с Россией, причем «вне всяких сомнений». Отони подчеркнул, что речь идет о развитии сотрудничества на латиноамериканском и европейском векторах, а также о взаимодействии в рамках БРИКС с Россией, Индией, Китаем и ЮАР.

«Это безусловное усиление наших связей, в этом нет никаких сомнений», — заключил депутат, отвечая на вопрос о перспективах российско-бразильского сотрудничества после подведения официальных итогов голосования.

Тем временем кандидат от правой оппозиции сенатор Флавиу Болсонару, уступивший во втором туре президентских выборов, отказался признать итоги голосования и заявил, что они должны быть аннулированы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент России Владимир Путин направил бразильскому лидеру телеграмму, в которой назвал Лулу да Силву «дорогим другом» и отметил, что Москва и Бразилиа успешно развивают стратегическое партнерство, активно сотрудничают по разным направлениям и координируют усилия в ООН, БРИКС и других объединениях. Российский президент также выразил надежду, что конструктивная работа продолжится, поскольку она отвечает интересам двух стран и идет в русле построения более справедливого многополярного миропорядка.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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