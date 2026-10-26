Подготовка авто к холодам: пошаговый гид без лишних трат

URA.RU предложило подробный гид по подготовке машины к холодному сезону

В холодное время года эксплуатация машины усложняется, а морозы влияют на функционирование многих ее узлов. Избежать проблем поможет заранее проведенная подготовка автомобиля к зиме. URA.RU предложило подробный гид по подготовке машины к холодному сезону.

Замена шин

Самое важное — заранее поставить зимние шины. Не ждите снега: ориентир — устойчивые от +5 до +7 градусов и дальнейшее похолодание.

Прежде чем ставить зимние шины, необходимо проверить несколько моментов: остаточная глубина протектора должна превышать 4 миллиметров (при отсутствии индикаторов износа), на покрышках не должно быть трещин, порезов и вздутий, износ не должен быть неравномерным, а диски и вентили должны находиться в исправном состоянии.

Состояние аккумулятора

Моторное масло выбирают по рекомендациям производителя: в обозначениях 0W-20, 5W-30 или 10W-40 первая цифра отражает низкотемпературные характеристики — чем она меньше перед W, тем лучше масло остается текучим на холоде. Антифриз проверяют на холодном двигателе: если уровень стабильный, замена перед зимой не требуется. Тормозная жидкость со временем впитывает влагу, что снижает температуру ее кипения; если торможение ухудшилось или педаль периодически «проваливается», жидкость нужно поменять до наступления холодов.

Теплоснабжение

Стоит проверить, что отопительная система функционирует без сбоев. Для этого запустите печку и убедитесь, что обогреваются руль, зеркала, заднее стекло и сиденья, а из дефлекторов идет теплый воздух. При обнаружении неисправностей лучше обратиться в автосервис.

Запишитесь на СТО

Диагностика ходовой части, рулевого управления и тормозной системы требует визита на СТО. Мастер проверит состояние амортизаторов, сайлентблоков, шаровых опор, ступичных подшипников, рулевых тяг и наконечников, проверит износ тормозных колодок, а также осмотрит диски, шланги и магистрали.

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