Путин встретился с главой Газпромбанка Андреем Акимовым

Об устойчивости банковской системы говорили сегодня в Кремле. Владимир Путин встретился с председателем правления Газпромбанка.

Андрей Акимов доложил о финансировании масштабных инфраструктурных проектов. Речь, в частности, шла о строительстве мостов, дорог и железнодорожных тоннелей, а также развитии научной базы. При этом прибыль банка по итогам года достигла 130 миллиардов рублей.

— Газпромбанк — один из крупнейших банков страны, одно из крупнейших финансовых учреждений, входит в ТОП-3.

— Совершенно верно.

— По объему активов, по объемам выдаваемых кредитов.

— По капиталу.

— По капиталу. Объем активов — 17,6 триллиона?

— Совершенно верно. Капитал — один триллион 800 миллиардов.

— Как вы ощущаете себя сегодня?

— Если разрешите, я коротко расскажу о банке. Но подумал, что нужно в первую очередь сделать одно важное утверждение. Поскольку мы часть банковской системы, я вижу, что банковская система России находится в очень устойчивом и стабильном состоянии. Это благодаря работе и Центрального банка, и благодаря работе Правительства, и, знаете, что очень важно, благодаря Вашему личному вниманию к вопросам экономики и финансов, — сказал председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов.

Банк сотрудничает с университетами по всей стране: его эксперты отбирают научные проекты, обеспечивая финансированием на начальной стадии. Главная задача — довести их до промышленной реализации. Уже открыты несколько центров. Там занимаются исследованиями в таких сферах, как квантовые технологии, производство и накопление энергии, а также биомедицина.

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