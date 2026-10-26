От сырников до баранок: в России предложили особый завтрак для туристов

|
Андрей Черненко
Андрей Черненко 24 0

В специальное меню могут включить традиционные мясные и рыбные блюда.

Русский завтрак в отелях России: что будет в меню

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Минпромторг предложил ввести русский завтрак в отелях и ресторанах

Министерство промышленности и торговли России выступило с инициативой создания отдельной категории меню под названием «Русский завтрак». Ее предлагают включить в рекомендации для гостиниц, пансионатов, домов отдыха, кафе и ресторанов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на разработанную ведомством концепцию.

Предполагается, что посетителям смогут предлагать блюда, которые традиционно ассоциируются с русской кухней. Среди них — разнообразные каши, блины, сырники, пироги, мясные и рыбные угощения. Отдельное место в меню могут занять привычные для России напитки: квас и морсы.

Не обойдется и без выпечки. В перечне упоминаются калачи, сайки и баранки. Таким образом, заведения смогут формировать утренние предложения из широкого набора национальных блюд, а не ограничиваться несколькими привычными позициями.

Инициатива носит рекомендательный характер. Речь не идет об обязательной замене существующего ассортимента. В частности, заведения смогут сохранить собственное меню, дополнив его отдельной категорией традиционных блюд. Для продвижения нового формата также рассматривается возможность разработки специальной эмблемы.

Предложение стало продолжением работы Минпромторга по популяризации национальных гастрономических традиций. Ведомство занимается разработкой стандартов русской кухни и поддерживает инициативы, направленные на расширение ее присутствия в заведениях общественного питания.

Ранее 5-tv.ru сообщал о планах признать русскую кухню нематериальным наследием России. Тогда в Минпромторге предложили расширить число заведений, где посетители могут попробовать национальные блюда. В ведомстве также объяснили, что к русской кухне относятся не только определенные рецепты, но и традиционные способы приготовления, вкусы и кулинарные обычаи, связанные с историей страны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.54
-0.59 90.24
-0.90
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:15
Сильнее — не значит чище: какие опасные ошибки мы совершаем при чистке зубов
18:02
«Не ваши Иваны»: фраза губернатора в Армении возмутила посольство РФ
18:00
Пришел, увидел, упал в обморок: что известно о загадочном синдроме Стендаля
18:00
Гид призывника — 2026: от первой повестки до отправки в армию
17:56
Свиданий больше нет: Валерия раскрыла, что происходит в браке с Пригожиным
17:51
Путин встретился с главой Газпромбанка Андреем Акимовым

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: Макрон взялся за замену российского СПГ
Работающим матерям ограничили срок больничных
Две клиники Китая готовы принять Лерчек: теперь все зависит от суда
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео