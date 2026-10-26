От сырников до баранок: в России предложили особый завтрак для туристов

Минпромторг предложил ввести русский завтрак в отелях и ресторанах

Министерство промышленности и торговли России выступило с инициативой создания отдельной категории меню под названием «Русский завтрак». Ее предлагают включить в рекомендации для гостиниц, пансионатов, домов отдыха, кафе и ресторанов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на разработанную ведомством концепцию.

Предполагается, что посетителям смогут предлагать блюда, которые традиционно ассоциируются с русской кухней. Среди них — разнообразные каши, блины, сырники, пироги, мясные и рыбные угощения. Отдельное место в меню могут занять привычные для России напитки: квас и морсы.

Не обойдется и без выпечки. В перечне упоминаются калачи, сайки и баранки. Таким образом, заведения смогут формировать утренние предложения из широкого набора национальных блюд, а не ограничиваться несколькими привычными позициями.

Инициатива носит рекомендательный характер. Речь не идет об обязательной замене существующего ассортимента. В частности, заведения смогут сохранить собственное меню, дополнив его отдельной категорией традиционных блюд. Для продвижения нового формата также рассматривается возможность разработки специальной эмблемы.

Предложение стало продолжением работы Минпромторга по популяризации национальных гастрономических традиций. Ведомство занимается разработкой стандартов русской кухни и поддерживает инициативы, направленные на расширение ее присутствия в заведениях общественного питания.

Ранее 5-tv.ru сообщал о планах признать русскую кухню нематериальным наследием России. Тогда в Минпромторге предложили расширить число заведений, где посетители могут попробовать национальные блюда. В ведомстве также объяснили, что к русской кухне относятся не только определенные рецепты, но и традиционные способы приготовления, вкусы и кулинарные обычаи, связанные с историей страны.

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