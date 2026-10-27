Адвокат объяснил, что грозит бизнесменам за финансирование ВСУ

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Алена Прокина
Алена Прокина Журналист 27 0

Само наличие бизнеса в России и на Украине не является преступлением.

Что грозит бизнесменам за финансирование ВСУ

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

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Адвокат Краснов: объяснил, когда бизнесмену грозит дело за финансирование ВСУ

В России в отношении бизнесменов, причастных к финансированию ВСУ, может быть возбуждено уголовное дело о финансировании терроризма. Об этом «Известиям» рассказал заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов.

По его словам, одного факта ведения бизнеса одновременно в России и на Украине недостаточно для привлечения к уголовной ответственности.

«Финансирование должно быть доказано, например, данными нашей разведки, выгрузками о переводе средств в пользу ВСУ с подконтрольных им счетов и так далее», — пояснил Краснов.

Если такие доказательства будут получены, следователь может возбудить уголовное дело. После этого на счета российского юридического лица и имущество на территории страны может быть наложен арест.

По словам адвоката, обвинение в таком случае может быть предъявлено заочно, а материалы затем передадут в суд. Если суд вынесет обвинительный приговор, взыскание может быть обращено на российские активы фигурантов.

Краснов отметил, что за счет такого имущества по решению суда может возмещаться ущерб, причиненный Российской Федерации.

Юрист прокомментировал ситуацию на фоне расследования «Известий» об агрегаторе «Мир квестов». Издание обнаружило связь его владельцев и партнеров с зарубежными проектами, в том числе с украинским порталом, где ранее размещался квест, организаторы которого обещали направлять 10% выручки на нужды ВСУ.

При этом российское ООО «Мир квестов С» заявило, что не ведет деятельность за пределами России и не связано с юридическими лицами на Украине.

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