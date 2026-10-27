«Просто люблю смотреть, как жена тренируется»: почему Пригожин избегает спорта

Пригожин избегает занятий спортом мз-за нехватки сил

Народная артистка России Валерия рассказала о том, как в их с музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным семье обстоят дела со спортом. Она поделилась информацией с корреспондентом 5-tv.ru на съемках снипета с певицей Sabi.

Сама певица регулярно тренируется, даже если обстоятельства мешают ей.

«Вы знаете, единственный ритуал, который я соблюдаю безусловно, это ежедневные тренировки. Даже иногда в ущерб сна. Ну, если у меня уже не получилось поспать, например, нормально, четыре с половиной часа, ну я же не буду из-за этого тренировку отменять. Я все равно позанималась в девять утра, все», — отметила исполнительница.

На это ее супруг ответил, что сразу бы отменил занятия на ее месте.

«А ты даже не назначаешь. Тебе даже отменять нечего (смеется)», — пошутила Валерия.

В свою очередь Пригожин раскрыл причину, по которой он отказывается от спорта.

«Нет, конечно. Я могу сказать, почему я не тренируюсь. Это вызывает у меня особые ощущения. Я просто люблю смотреть, как она тренируется», — рассказал он.

Тогда исполнительница хита «Часики» предложила мужу компромисс.

«А давай ты сначала будешь смотреть, а потом я буду смотреть», — с иронией сказала она.

На это музыкальный продюсер ответил, что у него не хватит на это сил.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в жизни у Пригожина исчезло одно из удовольствий. Мужу Валерии больше не приносит удовольствие сладкое.

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