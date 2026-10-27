О том, какой путь выберет Белград и чем грозит эта смена власти, — корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

«Это победа мужества над страхом, победа над тревогой. Сербия может — и должна — быть другой. Спасибо за каждый шаг, каждый час, каждую жертву», — сказал кандидат от «Студенческого списка» Радомир Саичич.

Какой именно другой — никто так четко и не сказал. Радомир Саичич, лидер объединения, конечно, не студент. Студентов в списках кандидатов вообще почти нет. Непонятна и позиция партии по внешнеполитическим вопросам.

«Внешняя политика, которую они будут вести, тоже вызывает очень много вопросов. Этот вопрос касается и Косово и Метохии, и национальных вообще интересов, отношения к России, санкций, отношения к войне, Евросоюзу, БРИКС и так далее. То есть очень много вопросов», — сказал Драган Станоевич.

И на эти вопросы первым начинает отвечать Брюссель. Поспешив не только поздравить новую политическую силу, но и завуалированно пообещать перспективу.

«Мы готовы поддерживать реформы в сфере верховенства права, свободы СМИ, борьбы с коррупцией и укрепления демократических институтов, а также совместно работать над движением Сербии к будущему в Европейском союзе».

Все западные реформы на Балканах пока приводили либо к огромной крови, либо к не менее огромной дестабилизации.

Из когда-то крупного государства Югославия осталась только Сербия. За 15 лет отделились Словения, Хорватия, Македония, Босния и Герцеговина, Черногория. А после прямого военного вмешательства НАТО независимость провозгласило и Косово. Опираясь на натовскую военную силу.

Но сама Сербия в меру своих сил пыталась проводить независимую от Запада политику. До сих пор умудряясь оставаться чуть ли не единственной страной Европы, не поддержавшей санкции против России. Бывший президент Вучич уверен — именно это его достижение будет повержено первым.

«К марту или апрелю будут введены санкции против России, они сделают все, о чем не хотели говорить, потому что, повторяю, они всего лишь исполнители. Это своего рода „революция“, осуществленная при прямой поддержке ряда европейских стран», — сказал бывший президент Сербии Вучич.

Конечно, внутренних проблем в Сербии хватало. Но потом, во время уличных протестов, среди демонстрантов появились люди, плотно сотрудничающие с немецкими и британскими НКО. На некоторых акциях замечали сотрудников посольств. Все слишком похоже на технологию оранжевых революций.

«Это кураторство идет из Брюсселя, никто это не скрывает, поэтому теперь Сербия ускоренным темпом будет вступать в Евросоюз, в НАТО и, соответственно, принимать на себя все обязательства, которые будут требоваться при таком ускоренном движении», — сказал Солонников.

Каким путем пойдет Сербия, станет ясно уже в ближайшие месяцы. Вполне вероятно, Белград действительно затянут в ЕС и НАТО. И тогда руины Генштаба, оставшиеся после американских бомб в центре Белграда, как памятник, окончательно снесут. Снос, кстати, был разрешен еще в прошлом году. Партией Вучича, проигравшего нынешние выборы.

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