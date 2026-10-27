Бананы станут золотыми: производители предупредили о резком росте цен

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 23 0

Как отметил глава одного из ведущих производителей этого фрукта, отрасль столкнулась с ростом цен на топливо, удобрения и упаковку.

Из-за каких факторов могут подорожать бананы в 2027

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Бананы могут подорожать в 2027 году из-за экстремальной погоды

Гендиректор компании Chiquita Brands International Карлос Лопес Флорес заявил Bloomberg, что банановая отрасль столкнется с экстремальными погодными условиями и геополитическими потрясениями, из-за чего цены на фрукт могут вырасти.

По словам Лопеса Флореса, отрасль ждет очень сложный конец 2026 года и не менее сложное начало 2027-го. Выращивание тропических фруктов становится все более затратным: конфликт на Ближнем Востоке уже привел к росту цен на топливо, удобрения и упаковку, которые тяжело переложить на потребителей. Кроме того, усиливается явление Эль-Ниньо, создающее угрозу для Латинской Америки — крупнейшего в мире региона-экспортера бананов.

Как отмечает Bloomberg, Эль-Ниньо приносит проливные дожди в Эквадор и Перу, одновременно вызывая сильные засухи в Амазонке и на северо-востоке Бразилии, что в итоге может привести к снижению уровня воды в Панамском канале. Лопес Флорес прогнозирует, что в 2027 году продажи бананов сократятся, а цены вырастут, что может сделать следующий год самым сложным для отрасли за последние десятилетия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в декабре 2025 года сообщение о болезни бананов сорта Кавендиш появилось в Эквадоре — крупнейшем мировом экспортере этих фруктов. Распространение панамской болезни (TR4) в стране может затронуть глобальные цепочки поставок и продовольственную безопасность людей в тропических регионах.

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