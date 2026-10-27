Один человек погиб при атаке ВСУ на автобус в Запорожской области

Один человек погиб в результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пассажирский автобус, следовавший по маршруту Симферополь — Москва. Удар произошел в районе Приморска Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По информации главы области, в результате нападения есть пострадавшие. Всех раненых доставили в медицинское учреждение, где им оказывают необходимую помощь. Точное количество госпитализированных пока не уточняется.

Для пассажиров, которым не потребовалась госпитализация, власти организовали питание и временное размещение. Обстоятельства атаки и данные о погибшем уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал об атаке украинского беспилотника на служебный автобус Запорожской АЭС. Транспортное средство уже доставило сотрудников станции в город и возвращалось без пассажиров. В результате удара автобус получил повреждения. Представители атомной электростанции подчеркнули, что подобные нападения создают дополнительную угрозу безопасности персонала.

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