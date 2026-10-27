«Пион» накрыл опорный пункт и скопление сил ВСУ в ДНР

Расчет самоходной артиллерийской установки 2С7 «Пион» 45-й артиллерийской бригады большой мощности группировки войск «Запад» уничтожил опорный пункт и скопление живой силы ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в ДНР. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Цель находилась в лесополосе. После получения разведданных артиллеристы выдвинулись на огневую позицию и нанесли удар.

САУ «Пион» оснащена 203-мм орудием и способна применять снаряды массой 110 килограммов. В ее боекомплект входят как осколочно-фугасные, так и бетонобойные боеприпасы, предназначенные для поражения укрепленных объектов.

Результат удара был подтвержден средствами объективного контроля в режиме реального времени.

После выполнения задачи расчет оперативно покинул огневую позицию, чтобы избежать возможного ответного огня.

Подразделения группировки войск «Запад» продолжают применять САУ «Пион» для поражения опорных пунктов, артиллерийских батарей, техники и других целей в зоне СВО.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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