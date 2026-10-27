«Кипит от негодования»: принцесса Уэльская устала от выходок Гарри и Меган

Кейт припомнила Гарри и Меган годы публичных атак на королевскую семью

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, по данным инсайдеров, с трудом сдерживает гнев из-за недавнего провокационного визита принца Гарри и Меган Маркл в Ноттингем, который воскресил болезненные воспоминания о публичной критике королевской семьи.

Как сообщают источники, близкие к Уэльским, разочарование Кейт усилилось после выступления Сассексов в Ноттингеме. По их словам, за закрытыми дверями принцесса кипит от негодования: ей неприятно наблюдать, как пара возвращается в Великобританию, привлекает внимание и выполняет обязанности, поразительно похожие на те, от которых сама отказалась.

Кейт долгое время пыталась справляться с ситуацией, понимая, насколько болезненны последствия для принца Уильяма, однако теперь ее терпение, как отмечается, на исходе. Ей все труднее мириться с мыслью, что всем следует просто двигаться дальше и вести себя так, будто последних нескольких лет не было.

Между тем Виндзоры столкнулись с очередным репутационным кризисом, который уже сравнивают с крахом опального принца Эндрю. На днях против отца герцогини Сассекской, Томаса Маркла-старшего, были выдвинуты возмутительные обвинения, а в прессе появились сведения, что Букингемский дворец был тайно уведомлен о подозрениях против родственника Меган еще около восьми лет назад. Представители Короны пока хранят молчание, и если умышленное сокрытие этих обстоятельств будет доказано, монархия может столкнуться с волной справедливых упреков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что принц Уильям признался: в детстве он мечтал стать полицейским, а позже у него был период, когда он хотел работать диджеем. По словам наследника престола, получалось у него «не очень».

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