«Будто порчу навели»: Долина объяснила волну хейта в свой адрес

Лариса Долина связала волну негатива в свой адрес с порчей

Народная артистка России Лариса Долина призналась, что огромное количество критики в ее адрес за последнее время она воспринимает как результат порчи, и отметила, что у нее нет желания отвечать на бесконечный негатив.

Об этом певица сказала на презентации совместного клипа Владимира Киселева и Филиппа Киркорова «Все могут короли». По словам Долиной, она уже устала от негатива. Артистка добавила, что ее «настолько захейтили», что у нее возникло ощущение, будто на нее кто-то наслал порчу. Отвечать на вылившийся в последнее время негатив у нее, по собственному признанию, даже нет желания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лариса Долина сама приняла решение отменить четыре сольных концерта, запланированных до конца 2026 года в Москве, Коломне, Брянске и Обнинске. По словам артистки, причины есть, но озвучивать их она не хочет — певице нужна небольшая передышка, чтобы отдохнуть, спокойно подумать и подготовить новую программу. Представитель Долиной Сергей Пудовкин при этом уточнял, что выступления не отменены, а перенесены на 2027 год.

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