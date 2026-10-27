По ночам только с Колей: Киркоров раскрыл привычку перекусывать с собакой

Киркоров: пес Коля ворует еду со стола и спит вместе со мной

Народный артист России Филипп Киркоров рассказал корреспонденту 5-tv.ru о выходках своего любимца — лабрадудля Коли, который регулярно ворует еду со стола, грызет дорогую обувь, но остается главным любимцем в доме.

Разговор состоялся на презентации совместного клипа Владимира Киселева и Филиппа Киркорова «Все могут короли». По словам артиста, у него живут несколько собак, включая двух далматинов, которых ему подарил Тимати. Ради питомцев певец отдал им гостевую комнату на первом этаже дома, а любимый лабрадудль Коля спит вместе с ним. Киркоров раскрыл и ночной ритуал: после позднего возвращения домой он вместе с собакой идет к холодильнику, перекусывает и отправляется спать. Помимо прочего, пес обожает носить носки и воровать тапочки.

Киркоров рассказал, что у него есть замечательный кинолог, а его любимец Коля — это лабрадудль, который уже практически с него ростом, когда встает на лапы. По словам артиста, пес умеет выполнять все команды: и бочку, и лежать, и змейку, и на место, и голос, и фу, причем больше всего — фу, потому что грызет все подряд.

«В доме у меня испортил уже несколько пар моей дорогой обуви. Но я ему все прощаю. Когда увидел в очередной раз обгрызанный Louis Vuitton, думаю: „Боже мой“. Ну смотрю на эту морду — думаю: „Ну какой же ты сладкий, даже когда испортил любимые ботинки“. Вообще, я собак очень люблю», — поделился Киркоров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мисс БРИКС-2026 и муза Филиппа Киркорова Валентина Алексеева призналась: ее насмешил и стал любимым мемом момент со вставшими дыбом волосами артиста. Инцидент произошел на юбилейном концерте Николая Баскова 15 октября в Москве — волосы Киркорова поднялись из-за сценической пиротехники и статического электричества, а видео быстро завирусилось в TikTok.

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