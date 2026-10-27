«Гениальная фраза»: Валерия рассказала, что ей однажды сказал Жванецкий

Валерия призналась, какую фразу Жванецкого носит с собой много лет

Народная артистка России Валерия рассказала, какую фразу знаменитого писателя-сатирика Михаила Жванецкого она использует в повседневной жизни. Информацией певица поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на семке снипета с певицей Sabi.

«Это гениальная фраза Жванецкого, с которым мы когда-то впервые встретились в Кремле, там какое-то было мероприятие, я подхожу. Он же для меня просто был, вообще (складывает руки в жесте). И он мне говорит „Ой, а вы ближе даже лучше, чем дальше“. Это же представляете, так сказать, просто гениально, теперь эта фраза со мной, фраза Жванецкого», - рассказала исполнительница.

Валерия пояснила значения легендарного выражения.

«Иногда со стороны кажется, что что-то такое рисуют, кстати сказать, и СМИ рисуют, и вообще в целом, сценические образы может быть тоже создают какой-то такой ореол, а в жизни оно чаще по-другому», — отметила она.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какой секрет музыкального продюсера и своего мужа Иосифа Пригожина раскрыла Валерия. По словам исполнительницы хита «Часики», этот способ помог супругу сбросить 18 лишних килограмм.

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