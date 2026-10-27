Смерть Соседова обрастает тайнами: гостиница отказалась показывать записи с камер
Родственники журналиста отправились в Якутию за ответами, а Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Семье Соседова отказались показать запись его падения в гостинице
Близкие журналиста и музыкального критика Сергея Соседова посетили отель в якутском городе Нерюнгри, где он получил смертельную травму. Об этом телеведущему Андрею Малахову рассказал племянник критика Олег Казанцев.
Он уточнил, что родные журналиста хотели ознакомиться с видеозаписью, на которой запечатлен момент происшествия. Они планировали лично убедиться, что все было именно так, как им рассказали.
Но доступ к записям близкие Соседова не получили. Сотрудники отеля отказались их предоставлять. Они обосновали это подписанными документами о неразглашении.
Также Казанцев добавил, что представители гостиницы ни разу после случившегося не связывались с родными критика.
«За все время никто не звонил от самого отеля, никаких соболезнований не было. Поэтому семья решила, что надо полететь, прояснить эту ситуацию», — подчеркнул племянник журналиста.
Сергей Соседов умер 23 сентября. Ему было 58 лет. Он приехал в город Нерюнгри в командировку, но упал на лестнице в гостинице. В результате несчастного случая критик получил тяжелую травму головы. Его госпитализировали и провели операцию. Но спасти жизнь журналиста врачам не удалось. По результатам экспертизы, причиной смерти стали перелом основания черепа, кровоизлияние и отек мозга.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела о смерти Сергея Соседова.
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