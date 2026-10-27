«Природа исцеляет»: Кейт Миддлтон рассказала, что ей помогало в борьбе с раком

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 52 0

За дворцовыми стенами тоже бывают тяжелые испытания, после которых особенно важно вновь почувствовать уверенность и поддержку.

Кейт Миддлтон рассказала о восстановлении после рака

Фото: www.globallookpress.com/Pool / i-Images

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Daily Mail: Кейт Миддлтон рассказала, что ей помогало в борьбе с раком

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон рассказала, что связь с природой помогала ей восстанавливаться в сложные периоды жизни. Этим она поделилась во время непубличного визита в благотворительную организацию, сообщает Daily Mail.

Принцесса познакомилась с командой организации, которая сочетает подходы клинической психологии с занятиями на открытом воздухе. Во встрече участвовали специалисты учреждения.

Разговор о поддержке и уверенности

На площадке Кейт присоединилась к завершению еженедельного занятия «Искусство в природе». Она обсудила с участниками, какую роль в их жизни играют творчество и прогулки на свежем воздухе.

Одним из ее собеседников стал Том. Раньше он участвовал в программе улучшения ментального здоровья людей через более тесную связь с природой. Теперь мужчина работает волонтером и сопровождает других людей на занятиях. По его словам, этот опыт помог ему стать увереннее и устойчивее к трудностям.

Кейт отметила, что их жизненные обстоятельства различались, однако ощущение поддержки от общения с природой оказалось ей знакомо. Принцесса также подчеркнула значение чувства принадлежности, цели и возможности помогать окружающим.

«Наше путешествие было очень разным, но так замечательно слышать, как ваша природа связана и как она так исцеляла для вас, и я чувствовала то же самое», — сказала она.

Прогулки как часть личного восстановления

Кейт неоднократно рассказывала о значении природы в своей жизни, в том числе во время лечения рака и восстановления после химиотерапии.

В октябрьском видеообращении она призвала родителей уделять больше внимания времени, которое дети проводят на свежем воздухе, особенно в цифровую эпоху.

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