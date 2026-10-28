Игорь Бутман: артисты часто используют фонограмму из-за отсутствия образования

Народный артист России Игорь Бутман уверен, что причина частого использования фонограммы на эстраде кроется не в самой тенденции, а в качестве музыкального образования и подготовки исполнителей. Такое мнение он высказал корреспонденту 5-tv.ru на концерте в честь своего 65-летия в Кремлевском дворце.

По его словам, сегодня нет никаких препятствий для исполнения, так как современная аппаратура и инструменты — и отечественные, и зарубежные — позволяют играть живьем без каких-либо помех.

«Проблема в том, что музыканты не могут играть так хорошо, чтобы это было того качества, которое требует тот вид музыки, который должен звучать. Если это поп-музыка, она тоже должна звучать на том уровне, как это принято во всем мире», — сказал худрук Академии джаза.

Артист отметил, что любой музыкальный коллектив обязан иметь в своем составе великолепных исполнителей и звукорежиссеров, которые владеют приемами работы с динамикой и эквализацией. Он подчеркнул, что этими качествами должны обладать специалисты высочайшего класса.

«А где взять профессионалов? Их можно взять только если они имеют возможность учиться на высшем уровне у лучших мастеров — каждый в своем жанре, каждый в своем инструменте. И тогда, уверяю вас, фонограмма отпадет сама собой», — считает Бутман.

Саксофонист добавил, что в классической музыке у России великолепные музыканты. Он также призвал повышать уровень артистов во всех жанрах, включая «легкую» музыку, которая на самом деле «не такая легкая».

Ранее президент РФ Владимир Путин в своем поздравлении Бутману высоко оценил талант музыканта и работу в подготовке молодых джазменов.

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