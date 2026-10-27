Владимир Путин поздравил Игоря Бутмана с 65-летием

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму художественному руководителю Академии джаза и народному артисту России Игорю Бутману по случаю его 65-летия. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

В обращении глава государства подчеркнул, что юбиляр пользуется высоким и заслуженным признанием как талантливый музыкант и яркий представитель отечественной джазовой школы.

«Особо отмечу Ваш плодотворный вклад в профессиональную подготовку одаренной молодежи, активное участие в реализации значимых культурных, просветительских, патриотических инициатив», — говорится в телеграмме.

Президент пожелал Бутману неиссякаемой творческой энергии, вдохновения и успехов.

Игорь Бутман — народный артист России, выдающийся саксофонист и руководитель Московского джазового оркестра. Он родился в 1961 году в Ленинграде, начал играть на кларнете в 11 лет, а позже освоил саксофон. В 1981 году газета «Советская молодежь» назвала его «Открытием года».

В конце 1980-х Бутман окончил Музыкальный колледж Беркли в США по двум специальностям — концертный саксофонист и композитор.

Помимо исполнительской деятельности, Бутман создал Академию джаза, где готовят молодые таланты, и активно участвует в культурных и просветительских проектах. Свой юбилей он отметит масштабным гала-концертом в Кремлевском дворце 27 октября.

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