Владимир Путин поздравил Игоря Бутмана с 65-летием

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 26 0

Президент отметил вклад музыканта в подготовку молодых джазменов и культурные инициативы.

Путин поздравил Игоря Бутмана с 65-летием

Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму художественному руководителю Академии джаза и народному артисту России Игорю Бутману по случаю его 65-летия. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

В обращении глава государства подчеркнул, что юбиляр пользуется высоким и заслуженным признанием как талантливый музыкант и яркий представитель отечественной джазовой школы.

«Особо отмечу Ваш плодотворный вклад в профессиональную подготовку одаренной молодежи, активное участие в реализации значимых культурных, просветительских, патриотических инициатив», — говорится в телеграмме.

Президент пожелал Бутману неиссякаемой творческой энергии, вдохновения и успехов.

Игорь Бутман — народный артист России, выдающийся саксофонист и руководитель Московского джазового оркестра. Он родился в 1961 году в Ленинграде, начал играть на кларнете в 11 лет, а позже освоил саксофон. В 1981 году газета «Советская молодежь» назвала его «Открытием года».

В конце 1980-х Бутман окончил Музыкальный колледж Беркли в США по двум специальностям — концертный саксофонист и композитор.

Помимо исполнительской деятельности, Бутман создал Академию джаза, где готовят молодые таланты, и активно участвует в культурных и просветительских проектах. Свой юбилей он отметит масштабным гала-концертом в Кремлевском дворце 27 октября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин поздравил бразильского лидера Луиса Инасио Лулу да Силву с переизбранием на пост главы государства, а также с днем рождения. Соответствующая информация была опубликована на сайте Кремля.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.49
-0.05 90.09
-0.15
Ноготочки на удачу: лунный гороскоп маникюра на ноябрь 2026 для знаков зо...

Последние новости

11:36
Птицы боятся женщин больше мужчин: какую закономерность нашли ученые
11:30
Долину без спроса «продали» вместе с мебелью: директор певицы идет в суд
11:28
Мать найденной у свалки в Самаре девочки уже пыталась ее бросить
11:18
«Плакать хочется»: в дагестанском селе дети семь лет учатся в частном доме
11:12
«Сама просила обучить»: отец несколько месяцев насиловал дочь
11:06
У Нетаньяху нет шансов? Что происходит в Израиле накануне выборов

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: Макрон взялся за замену российского СПГ
Работающим матерям ограничили срок больничных
Одного оказалось мало? Валерии понадобился третий язык — Пригожин уже не поспевает
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео