Размещал рекламу: муж находил насильников жены через сайты объявлений

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 18 0

Почти 50 преступлений, сотни тайных записей и годы издевательств в супружеской спальне.

Муж находил насильников жены через сайты объявлений

Фото: 5-tv.ru

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Daily Mail: муж находил насильников жены через сайты объявлений

Мужчина размещал фотографии жены на сайтах знакомств и объявлений, чтобы приглашать незнакомцев для сексуального насилия над ней. Об этом заявила сторона обвинения на процессе в Винчестерском королевском суде, сообщает Daily Mail.

По словам прокурора, бывший муниципальный советник от Консервативной партии Филип Янг искал людей поблизости от Суиндона, чтобы они могли быстро приехать. Он представлял произошедшее как общее желание супругов. Сама 49-летняя Джоан Янг не соглашалась на сексуальные контакты с другими мужчинами.

Подмешивал препараты и снимал происходящее

Янг использовал седативные препараты, чтобы жена не осознавала происходящего и впоследствии не могла его вспомнить. Во время сексуального насилия она находилась со связанными руками или ногами и завязанными глазами, а муж наблюдал либо вел видеозапись.

Джоан, отказавшаяся от права на анонимность, рассказала, что прежде прямо отвергала предложение супруга о сексе с другими людьми.

Сам Янг признал вину почти в 50 сексуальных преступлениях против жены, включая изнасилования, введение веществ с целью совершения сексуального преступления и наблюдении за насилием. 

Суду также сообщили, что с 2010 по 2024 год он более 200 раз снимал ее частную жизнь без согласия и свыше 500 раз публиковал интимные материалы.

Перед судом предстали четверо мужчин

Норман Максони, Коннор Сандерсон-Дойл, Ричард Уилкинс и Мохаммед Хассан отрицают предъявленные им обвинения. Речь идет об отдельных предполагаемых нападениях в период с 2016 по 2023 год.

По версии прокуратуры, трое из них запечатлены на видеозаписях. Хассана установили по переписке с Янгом.

Обвинение не утверждает, что эти четверо вводили Джоан препараты или присутствовали при этом. Однако прокурор настаивает, что ее состояние было очевидным.

Еще один фигурант, Дин Гамильтон, признал вину в изнасиловании и других сексуальных преступлениях. Ему и Янгу назначат наказание после завершения процесса. Судебное разбирательство продолжается.

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