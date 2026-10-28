«Людям не все равно»: более миллиона голосов отдали за финалистов Премии #МЫВМЕСТЕ

21 октября завершилось народное голосование за финалистов Международной Премии #МЫВМЕСТЕ. За пять недель за них отдали 1 093 248 голосов.

Финалисты Премии — волонтеры, некоммерческие организации, компании, города и регионы. Их проекты сохраняют историческую память и культурное наследие, защищают природу и животных, развивают инклюзию и наставничество, поддерживают участников СВО и их семьи, помогают пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, развивают свои территории. Среди финалистов — фонд «За Вятку» из Кировской области, который отправляет гуманитарные конвои в зону СВО, центр охраны дикой природы «Инстинкт» из Красноярского края, вернувший в природу более 1 500 животных, и проект «Тот. Язык» фонда «Тотальный диктант», в этом году проведший диктант на 26 национальных языках.

«В финал Премии #МЫВМЕСТЕ вышли лучшие социальные проекты из России и 16 стран. За каждым проектов стоит огромная работа, которая меняет жизни людей, делает нашу страну лучше. В этом году проекты Премии собрали более миллиона голосов — в 5 раз больше, чем в прошлом году, что говорит о лидерстве самих финалистов и качестве инициатив.

Способность людей объединяться — один из главных ресурсов страны в 21 веке, и наши финалисты показали свою роль и умение объединять большое число неравнодушных людей. Параллельно с голосованием проходит оценка проектов профессиональным жюри, а итоги мы узнаем совсем скоро на Международном форуме #МЫВМЕСТЕ», — отметил руководитель экосистемы Добро.рф Артем Метелев.

За 81 проект национального трека из 35 регионов России голосовали в чат-боте в мессенджере MAX. Впервые в этом сезоне народное голосование прошло и за международный трек: 18 проектов из 16 стран получили на платформе dobro.org 55 698 голосов.

Итоговую оценку финалистов формируют два этапа. Первый — народное голосование, его результаты составят 40% итоговой оценки. Второй — экспертная оценка: с 5 октября Почетное жюри из членов Оргкомитета Премии и компаний-партнеров изучает проекты финалистов и проводит с ними онлайн-защиты. По сумме двух оценок определят лауреатов Премии.

Имена лауреатов, в том числе двух победителей специальной номинации «Народное признание», объявят на церемониях награждения 3 и 5 декабря на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. Традиционно в награждении принимает участие Президент России Владимир Путин.

Помогать в России становится привычным делом. Вокруг Добро.рф и движения #МЫВМЕСТЕ сотни тысяч человек приходят на помощь согражданам. Сделать доброе дело можно в любой день на Добро.рф: выбрать проект, поддержать фонд или стать волонтером.

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