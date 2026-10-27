«Золотой мяч» впервые за пределами Парижа: награду получил Гарри Кейн

Гарри Кейн завоевал «Золотой мяч» на церемонии в Лондоне

Форвард «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн стал обладателем «Золотого мяча» по итогам сезона-2025/26 — награду France Football лучшему игроку мира вручили на церемонии в Лондоне.

В пятерку сильнейших по результатам голосования также попали Килиан Мбаппе («Реал»), Ламин Ямаль и Родри (оба — «Барселона»), а также Лионель Месси («Интер Майами»). Шестую строчку занял Хвича Кварацхелия из «Пари Сен-Жермен».

Минувший сезон сложился для Кейна более чем успешно: 61 забитый мяч и 7 голевых передач в 51 матче за «Баварию», победа в чемпионате Германии и Кубке страны, первое место в списке лучших бомбардиров Бундеслиги и «Золотая бутса» лучшему снайперу чемпионатов стран УЕФА. В составе сборной Англии нападающий дошел до бронзы чемпионата мира, записав на свой счет 6 голов и 1 результативный пас в 7 играх. С 13 голами Кейн стал лучшим бомбардиром английской сборной на мировых первенствах и вошел в топ-5 за всю историю турнира.

«Золотой мяч» вручается с 1956 года. Изначально претендовать на него могли только европейцы, выступающие за европейские клубы; в 1995-м географию расширили — тогда награду получил либериец Джордж Веа. С 2007 года приз доступен футболистам из любого клуба мира. Нынешняя церемония впервые состоялась за пределами Парижа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в честь 70-летия «Золотого мяча» France Football предложил болельщикам выбрать лучшего обладателя награды за всю историю. В список номинантов вошли десять футболистов, побеждавших не менее двух раз: Лионель Месси, который является абсолютным рекордсменом с восемью наградами, и Криштиану Роналду с пятью «Золотыми мячами».

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