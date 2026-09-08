Нефтяная сделка вызвала разногласия в Венесуэле

Венесуэльцы считают, что нефтяная сделка принесет больше выгоды США, нежели их стране.

Как сообщает агентство Bloomberg, опираясь на данные свежего опроса организации AtlasIntel AtlasIn, 38% респондентов выступают против соглашения по получению американцами контроля над 65 миллиардами баррелей венесуэльской нефти. 35% настроены позитивно, а 27% не определили свое отношение к ней. 28% опрошенных выразили надежду, что сделка будет выгодна для обеих стран.

Эти результаты подчеркивают политическую проблему, которую вынуждена решать исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес. Политик столкнулась с негативной реакцией как со стороны правящих партий, так и со стороны оппозиции. В том же опросе приводятся данные — 47% граждан не считают, что сегодняшнее правительство обладает легитимностью.

В конце августа стало известно, что администрация Трампа намерена объявить о заключении нефтяной сделки после начала конфликта в Иране и предстоящих промежуточных выборах в Конгресс.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о заявлении Дональда Трампа и договоренностях, связанных с контрольным пакетом акций над запасами венесуэльской нефти (более 65 миллиардов баррелей).

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