Речь идет о контроле «черного золота» со стороны США.
Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Нефтяная сделка вызвала разногласия в Венесуэле
Венесуэльцы считают, что нефтяная сделка принесет больше выгоды США, нежели их стране.
Как сообщает агентство Bloomberg, опираясь на данные свежего опроса организации AtlasIntel AtlasIn, 38% респондентов выступают против соглашения по получению американцами контроля над 65 миллиардами баррелей венесуэльской нефти. 35% настроены позитивно, а 27% не определили свое отношение к ней. 28% опрошенных выразили надежду, что сделка будет выгодна для обеих стран.
Эти результаты подчеркивают политическую проблему, которую вынуждена решать исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес. Политик столкнулась с негативной реакцией как со стороны правящих партий, так и со стороны оппозиции. В том же опросе приводятся данные — 47% граждан не считают, что сегодняшнее правительство обладает легитимностью.
В конце августа стало известно, что администрация Трампа намерена объявить о заключении нефтяной сделки после начала конфликта в Иране и предстоящих промежуточных выборах в Конгресс.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о заявлении Дональда Трампа и договоренностях, связанных с контрольным пакетом акций над запасами венесуэльской нефти (более 65 миллиардов баррелей).
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
79%
Нашли ошибку?